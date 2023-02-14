Экс-президент Киргизии вышел из колонии и объявил об отъезде в Испанию

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вышел из исправительной колонии, в которой отбывал срок. В заключении он провёл 3,5 года.

У стен колонии № 27 в Молдовановке его ждали соратники, родственники, друзья и корреспонденты. В беседе с журналистами Атамбаев сказал, что планирует уехать на лечение в Испанию.

"Мне надо срочно лечиться, но я, как всегда, вернусь. I'll be back", — сказал Атамбаев.

Как пишет Kaktus.media со ссылкой на адвокатов Атамбаева, судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана отменила приговор Атамбаеву по делу криминального авторитета Азиза Батукаева из-за "вновь открывшихся обстоятельств". Дело направят на новое рассмотрение.

Напомним, в июне 2020 года Атамбаев был признан виновным по делу о коррупции и приговорён к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, экс-президент и ещё 19 человек причастны к незаконному освобождению из колонии в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. Политику грозило пожизненное заключение.