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20 февраля, 08:44

"Вепрь" поможет "Окулусу" обнаружить угрозы в Интернете

Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления потенциальных угроз в Сети

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, во второй половине 2023 года планирует запустить систему "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряжённости" в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Разработка информационной системы "Вепрь" ведётся с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", — приводит ТАСС сообщение центра.

Роскомнадзор сообщил об отсутствии случаев закрытия СМИ из-за фейков об СВО

Роскомнадзор сообщил об отсутствии случаев закрытия СМИ из-за фейков об СВО

Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор запустил систему для отслеживания запрещённого контента в Сети под названием "Окулус". Платформа была создана специально для того, чтобы находить в Интернете публикации об экстремизме, порнографии и пропаганде ЛГБТ.

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Freepik

Николь Вербер
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