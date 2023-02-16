Роскомнадзор сообщил об отсутствии случаев закрытия СМИ из-за фейков об СВО
В Роскомнадзоре сообщили, что не фиксировали случаев прекращения работы СМИ из-за неоднократного распространения фейков о специальной военной операции.
"Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
В Роскомнадзоре добавили, что административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооружённых сил РФ, уполномочены заводить должностные лица правоохранительных органов. При этом сам РКН составил 16 протоколов в отношении изданий и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО.
Ранее Лайф рассказывал, что на участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели дело за фейки о ВС России, по которому ей грозит до десяти лет лишения свободы. Сама же Штейн покинула РФ и сейчас находится за границей.
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