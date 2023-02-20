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20 февраля, 11:25

Сотрудники ПФР и Почты России украли 2 млрд пенсионных средств в Ингушетии

В Ингушетии пресекли деятельность банды из сотрудников ПФР и Почты России, похитивших 2 млрд рублей

В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и Почты России похитили более двух миллиардов рублей. Деятельность группировки пресекла ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, передаёт ТАСС.

Банда орудовала в период с 2019 по 2021 год. Украденные деньги предназначались проживающим в регионе пенсионерам.

"В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО "Почта России", информирует Центр общественных связей ФСБ.

Почтальонка наворовала из кассы почти 900 тысяч. Был чёткий план, но он не сработал

Почтальонка наворовала из кассы почти 900 тысяч. Был чёткий план, но он не сработал

Ранее Лайф рассказывал, как в Иркутске возбудили уголовное дело о хищении из бюджета ПФР более 600 тысяч рублей. Сотрудники регионального отделения распоряжались украденными средствами по своему усмотрению, полагают следователи.

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ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Марина Калегина
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