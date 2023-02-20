Сотрудники ПФР и Почты России украли 2 млрд пенсионных средств в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и Почты России похитили более двух миллиардов рублей. Деятельность группировки пресекла ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, передаёт ТАСС.

Банда орудовала в период с 2019 по 2021 год. Украденные деньги предназначались проживающим в регионе пенсионерам.

"В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО "Почта России", — информирует Центр общественных связей ФСБ.