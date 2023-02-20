Сотрудники ПФР и Почты России украли 2 млрд пенсионных средств в Ингушетии
В Ингушетии пресекли деятельность банды из сотрудников ПФР и Почты России, похитивших 2 млрд рублей
В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и Почты России похитили более двух миллиардов рублей. Деятельность группировки пресекла ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, передаёт ТАСС.
Банда орудовала в период с 2019 по 2021 год. Украденные деньги предназначались проживающим в регионе пенсионерам.
"В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО "Почта России", — информирует Центр общественных связей ФСБ.
Ранее Лайф рассказывал, как в Иркутске возбудили уголовное дело о хищении из бюджета ПФР более 600 тысяч рублей. Сотрудники регионального отделения распоряжались украденными средствами по своему усмотрению, полагают следователи.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило