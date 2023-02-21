Венецианские каналы почти пересохли

В Венеции за последние дни почти пересохли все каналы из-за сильных отливов и критического понижения уровня воды на полметра. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты утверждают, что ситуация стала непрямым результатом засухи, которая наблюдается в регионе уже несколько месяцев, а отсутствие дождей только усугубило её. По прогнозам синоптиков Centro Maree, уровень воды не вернётся к норме как минимум до 21 февраля. Сложившаяся ситуация мешает работе водных такси, гондол и городских служб экстренной помощи, использующих катера.