Венецианские каналы почти пересохли
Bloomberg: Каналы Венеции почти пересохли из-за отлива и отсутствия дождей
В Венеции за последние дни почти пересохли все каналы из-за сильных отливов и критического понижения уровня воды на полметра. Об этом пишет Bloomberg.
Эксперты утверждают, что ситуация стала непрямым результатом засухи, которая наблюдается в регионе уже несколько месяцев, а отсутствие дождей только усугубило её. По прогнозам синоптиков Centro Maree, уровень воды не вернётся к норме как минимум до 21 февраля. Сложившаяся ситуация мешает работе водных такси, гондол и городских служб экстренной помощи, использующих катера.
А ранее Лайф писал, что учёные спрогнозировали засухи и наводнения в 2023 году из-за циркуляции влаги. Исследователи указали, что климат на планете зависит от всемирной циркуляции воды, в том числе от Перуанского течения с юга на север. Так, температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится ниже нормы, при этом пассаты усиливаются.
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