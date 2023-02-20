Глобальное потепление может уничтожить мировую столицу парфюма
The Guardian: Производство духов в городе Грас оказалось под угрозой из-за изменений климата
Производство парфюмерии во французском городе Грас может исчезнуть из-за глобального изменения климата. Об этом пишет The Guardian.
Всё дело в том, что экстремальные погодные условия мешают выращиванию цветов. В Грасе растут тубероза, майская роза, жасмин, лаванда. Некоторые растения поставляются таким известным брендам, как Chanel и Dior. Но в последние годы регион страдает из-за погодных изменений. Так, например, урожай туберозы в 2022 году из-за засухи упал на 40%. По словам экспертов, в будущем стоит ждать подорожания продукции в связи с климатическим кризисом.
Город Грас, находящийся на юго-востоке Франции в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег, считается мировой столицей парфюма. Именно в этом городе происходит действие знаменитого романа "Парфюмер" Патрика Зюскинда.
А ранее парфюмер Марина Астафьева объяснила, какой аромат лучше выбрать для свидания, а какой — в офис. Она отметила, что при нанесении духов лучше соблюдать меру. Как показывает практика, для длительного и стойкого звучания почти всегда хватает одного нанесения, пояснила Астафьева.
Wikipedia/KoS