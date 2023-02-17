Россиянам объяснили, как подобрать духи с помощью книги

Парфюмерный эксперт, коллекционер, автор блога Sweet Sixties Галина Анни рассказала, что неподготовленному человеку тяжело разобраться в новинках среди духов, которые появились на полках магазинов. В беседе с РИА ФАН она объяснила, как в этом случае подобрать аромат.

Эксперт посоветовала заходить регулярно в парфюмерные магазины для знакомства с духами, каждый визит можно посвятить одной определённой марке. Итак, после прихода в магазин Анни рекомендует нанести духи на блоттеры, подписать их и положить в книгу, разделяя страницами. Перенюхать ароматы можно будет дома. Кстати, если какие-то духи понравились ещё в магазине, то ничего не мешает нанести их на запястье сразу.

В соцсетях также есть опытные консультанты, которые помогут сориентироваться в мире парфюмерии, хотя скоропалительных покупок делать тоже не стоит. По словам эксперта, следует дать себе возможность тщательнее изучить то, как аромат раскрывается, понять, комфортно ли вам в нём, приносит ли он радость. Всё-таки, подчеркнула Анни, у каждого человека индивидуальные химия кожи и ароматные "якоря".

"Сейчас можно приобрести наборы пробников, аромабоксы, чтобы внимательно исследовать, как влияют на вас ароматы. Подпишитесь на парфюмерных блогеров, чьи вкусы разделяете, читайте парфюмерную энциклопедию Fragrantica, ходите на парфюмерные выставки, открывайте для себя новые пространства большого ароматного мира", — добавила эксперт.