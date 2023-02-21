Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:20

Путин потребовал убрать любые межведомственные противоречия и недомолвки: Всё для дела

Необходимо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, недомолвки и "прочую чушь". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Всё для дела, всё для результата, на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это уже победа, открытие современных заводов и километров новых дорог — и это победа, новая школа или детский сад — это победа. Научные открытия или технологии — это, конечно же, тоже победа", — сказал Путин.

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Президент добавил, что "вклад каждого в общий успех — вот что важно".

В ходе послания глава государства также предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Подобное жильё появится в городах, которые являются "значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами", пояснил Путин.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров