Путин потребовал убрать любые межведомственные противоречия и недомолвки: Всё для дела
Необходимо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, недомолвки и "прочую чушь". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.
"Всё для дела, всё для результата, на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это уже победа, открытие современных заводов и километров новых дорог — и это победа, новая школа или детский сад — это победа. Научные открытия или технологии — это, конечно же, тоже победа", — сказал Путин.
Президент добавил, что "вклад каждого в общий успех — вот что важно".
В ходе послания глава государства также предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Подобное жильё появится в городах, которые являются "значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами", пояснил Путин.
LIFE / Павел Баранов