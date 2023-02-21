Путин потребовал убрать любые межведомственные противоречия и недомолвки: Всё для дела

"Всё для дела, всё для результата, на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это уже победа, открытие современных заводов и километров новых дорог — и это победа, новая школа или детский сад — это победа. Научные открытия или технологии — это, конечно же, тоже победа", — сказал Путин.