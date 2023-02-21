Российских участниц иранского турнира по тяжёлой атлетике оденут в хиджабы прямо в аэропорту

Российские участницы турнира по тяжёлой атлетике (Noruzgah Olympiad) в Иране получат хиджабы по прибытию в аэропорт, сообщили в департаменте международных отношений Федерации тяжелой атлетики исламской республики. Соревнование пройдёт с 10 по 14 марта, в нём примут участие только женщины.

"Россия прислала заявку на четырёх спортсменок... Как указано в инструкции, ношение хиджаба обязательно, мы предоставим его в аэропорту", — сказала представительница федерации ТАСС.