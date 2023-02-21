Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 12:54

Российских участниц иранского турнира по тяжёлой атлетике оденут в хиджабы прямо в аэропорту

Российские участницы турнира по тяжёлой атлетике (Noruzgah Olympiad) в Иране получат хиджабы по прибытию в аэропорт, сообщили в департаменте международных отношений Федерации тяжелой атлетики исламской республики. Соревнование пройдёт с 10 по 14 марта, в нём примут участие только женщины.

"Россия прислала заявку на четырёх спортсменок... Как указано в инструкции, ношение хиджаба обязательно, мы предоставим его в аэропорту",сказала представительница федерации ТАСС.

В Иране впервые за 40 лет женщинам разрешили болеть за сборную на стадионе

В Иране впервые за 40 лет женщинам разрешили болеть за сборную на стадионе

А ранее Лайф писал о грядущем товарищеском матче сборных России и Ирана по футболу. Игра может состояться 22 или 23 марта. Сразятся женские команды двух стран.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • тяжёлая атлетика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров