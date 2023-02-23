Знаки тёмного неба: Почему землетрясения в Турции совпали с полнолунием и новолунием В Институте космических исследований собрали за много лет любопытную статистику дат землетрясений и лунных фаз. Как выяснилось, события в Турции под неё тоже подходят. 22 февраля, 23:40 Фото © Shutterstock

В истории землетрясений по всему миру наблюдается одна интересная тенденция, которой пока не удаётся найти адекватное научное объяснение, рассказал Лайфу главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. Он, в частности, отметил, что первый подземный толчок на границе Турции и Сирии рано утром 6 февраля 2023 года произошёл во время полнолуния. Если говорить точнее, полнолуние было 5 февраля в 21:29 по Москве, то есть за несколько часов до начала бедствия. Спустя две недели, 21 февраля, несколько южнее эпицентра предыдущего бедствия случилось новое сейсмическое событие. И оно практически совпало с наступлением новолуния — произошло на следующий день после него.

Но дело в том, что подобные удивительные совпадения этими случаями не исчерпываются. Доктор физико-математических наук поделился собранной на этот счёт статистикой. Из неё следует, что, к примеру, землетрясение магнитудой 8,4 на Аляске в 1964 году случилось накануне полнолуния — и точно такая же фаза наблюдалась во время землетрясения магнитудой 9,1 на Суматре в 2004 году. В общей сложности в этом списке — почти два десятка землетрясений магнитудой от 5,2 до 9,4, которые произошли в те моменты, когда Луна была очень близко либо к фазе полнолуния, либо к фазе новолуния.

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— Пока не понятно, является ли это просто совпадением, или это какой-то физический эффект. Я считаю, что эффект есть и надо смотреть не по крупным землетрясениям. Если выбрать в каталоге подземные толчки с магнитудой от 4 до 5 и смотреть количество землетрясений в сутки, то с приближением полнолуния их количество увеличивается, — отмечает доктор физико-математических наук.

Сергей Пулинец подчеркнул, что это лишь малая часть всех землетрясений в истории, и тем не менее странные совпадения всё больше обращают на себя внимание. Исследователь также заверил, что сам внешний вид естественного спутника Земли, то есть уровень освещённости его видимой стороны, совершенно точно не может иметь никакого значения. Но есть другой фактор, который стоит изучить.

Дело в том, что Луна движется вокруг Земли (правда, правильнее сказать, вокруг общего с Землёй центра масс) не по идеально круглой орбите, а по вытянутой, эллиптической. И по мере своего движения по ней она то приближается к нашей планете, то удаляется от неё. То есть 384 тысячи километров — это среднее расстояние между Луной и Землёй. А на самом деле в перигее (ближайшей к Земле точке) Луна оказывается всего в 356–370 тысячах километров, а в апогее (самой дальней точке) расстояние достигает 404–407 тысяч километров. И с каждым новым оборотом перигей и апогей в той или иной степени варьируются. Меняются они потому, что в Солнечной системе и вообще в космосе всё находится во взаимодействии друг с другом: Земля тоже не всегда на одинаковом расстоянии от Солнца, Юпитер не всегда на одинаковом расстоянии от Земли, и всё это незаметно влияет на ход событий.

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Перигей вовсе не обязательно совпадает с полнолунием либо новолунием. Поэтому не исключено, что на самом деле смотреть надо не на то, в какой фазе была Луна в момент землетрясения, а на её расстояние от Земли в этот момент, предполагает Сергей Пулинец. В этом смысле особенно примечательно, что 21 января 2023 года расстояние до Луны достигло минимума чуть ли не за последнюю тысячу лет и составило 356 568 километров.

По официально принятой в общемировой науке точке зрения, гравитация Луны слишком слаба, чтобы вызвать в земных недрах достаточно мощные для землетрясения приливные силы, объясняет доктор физико-математических наук. По его мнению, вовсе не обязательно целиком и полностью винить в каждом бедствии один только спутник Земли.

— Землетрясение уже подготовлено процессами в недрах планеты, а притяжение Луны — это триггер, маленькая добавочка, чтобы сорвать с цепи это подготовленное событие. Это не значит, что именно Луна вызвала землетрясение, — объясняет эксперт ИКИ РАН.

Авторы Адель Романенкова