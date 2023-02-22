CNN: Военные США расследуют утечку данных из электронной почты Пентагона
Командование сил специальных операции США (US Special Operations Command) ведёт расследование обстоятельств утечки данных из облачного сервиса Пентагона. Об этом пишет CNN cо ссылкой на заявления представителя USSOCOM Кена Макгроу.
"Командование начало расследование предоставленной нам информации о возможной проблеме с облачным сервисом", — уточнил Макгроу, добавив при этом, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана.
По данным издания, утечка была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Был получен доступ к стандартной информации о военных контрактах США и запрос сотрудников Пентагона на проверку их документов. Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена.
Ранее Лайф писал, что хакеры совершили атаку на сайты НАТО. В том числе нападению подвергся портал штаба сил специальных операций.
Unsplash