CNN: Военные США расследуют утечку данных из электронной почты Пентагона

"Командование начало расследование предоставленной нам информации о возможной проблеме с облачным сервисом", — уточнил Макгроу, добавив при этом, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана.

По данным издания, утечка была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Был получен доступ к стандартной информации о военных контрактах США и запрос сотрудников Пентагона на проверку их документов. Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена.