В Москве задержали трансгендера Катерину Майерс, которая была капитаном ФСБ

В Москве задержана трансгендерная женщина Катерина Майерс, которая до смены пола была капитаном пограничной службы ФСБ Александром Чумаковым. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, медиа" со ссылкой на её близкую подругу.

Утверждается, что в среду в 07:35 утра к Майерс якобы пришла полиция с обыском, после чего женщину увезли в Следственное управление ФСБ. По словам подруги, из квартиры трансгендера при обыске изъяли дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, и флакон с гормонами. Также собеседница телеграм-канала утверждает, что против Майерс возбуждено уголовное дело, связанное с её попыткой покинуть страну в декабре прошлого года. Ранее сообщалось, что ей как носителю гостайны запрещено уезжать из РФ до 2026 года.