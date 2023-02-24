Год СВО: Первые итоги и контуры будущего Политолог Дмитрий Родионов — о том, что думают россияне о СВО и когда задачи спецоперации будут выполнены. 26878 26878 Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

24 февраля исполняется год с начала российской спецоперации на Украине. Год назад у многих были завышенные ожидания от осторожного оптимизма до откровенного шапкозакидательства в духе "возьмём Киев за три дня". Подобные столь иррациональные оценки ситуации во многом были вызваны тем, что начало СВО стало полнейшей неожиданностью для всех. Включая тех, кто с 2014-го последовательно выступал не только за признание республик, но и за ввод войск на территорию Украины для предотвращения превращения её в террористическое государство, чья идеология зиждется исключительно на ненависти к России.

Для российского руководства СВО стала вынужденной мерой, опровергающей постулаты западной пропаганды о том, что Россия давно планировала напасть на Украину, готовилась к этому.

Россия восемь лет пыталась решить вопрос мирным путём — для этого и создавались Минские соглашения, целью которых было закрепление нейтралитета Украины, предотвращение сползания её под полный контроль Запада и превращения в Анти-Россию. Отдельный вопрос, насколько оправданны и реалистичны оказались ожидания успеха этого плана, особенно по мере того, как годы шли и было очевидно, что Украина ничего выполнять не собирается. Россия до последнего надеялась, что Запад не готов идти до конца, что возможен какой-то компромисс, ведь на Западе тогда лицемерно заявляли о необходимости выполнять "Минск", одобренный ООН, и всячески скрывали свои истинные намерения.

Это уже после начала СВО они признали открыто: "Минск" нужен был им для того, чтобы потянуть время и подготовить Украину к большой войне, а их глобальная цель — стратегическое поражение России. Понимали ли мы это раньше? Безусловно понимали. Но не давали повода для обвинений, до конца старались играть по правилам, даже несмотря на нарушения этих правил Западом.

Помните, чуть более года назад, перед Новым, 2022-м годом, мы выдвинули ряд инициатив по укреплению международной безопасности. Кто-то даже скажет, что это был ультиматум, и в чём-то будет прав, ибо в этом документе обозначались те самые "красные линии", перейти которые мы не позволим ни при каких обстоятельствах. В ответ на это США и НАТО просто рассмеялись нам в лицо, заявив, что плевать они хотели на наши "красные линии".

Кульминацией тогда стала Мюнхенская конференция по безопасности, на которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может выйти из Будапештского меморандума и обзавестись ядерным оружием. Понятно, против кого оно было бы использовано в случае успеха этого плана. Забегая вперёд, отмечу, что на Украине впоследствии были вскрыты следы разработки ОМП, включая ядерное. Так что медлить с решением вопроса было просто опасно.

Кроме того, выяснилось (и это также впоследствии подтвердилось найденными на освобождённых территориях документами), что Киев планировал атаковать Донбасс, стремительным ударом отсечь его от России, устроив внутри тотальную зачистку. Были чёткие планы на начало марта. А следующей целью, несомненно, был Крым, чего украинские политики не скрывали, не скрывали это и политики стран Запада, допускающие атаки Украины уже на территорию России с помощью их оружия.

В общем, промедление было, как говорил классик, смерти подобно. Мы отступили до последней черты, за которой уже была угроза переноса конфликта на территорию России. Сегодня даже самым закоренелым пацифистам очевидно, что решение о проведении СВО было запоздалым, но лучше поздно, чем никогда.

Тот день, 24 февраля 2022 года, несомненно, был праздником для многих и в России, и на Украине, и тогда мало кто представлял, с чем предстоит столкнуться.

Итогами восьмилетней работы Киева по обработке сознания и воспитанию ненависти к России стали не только чудовищные банды "Азов*" и "Кракен*", но и атмосфера внутри украинского общества: убийства за малейшее проявление нелояльности, пытки, преследования — сделали своё дело.

Кроме того, ВСУ изменились: обучение натовскими инструкторами, западное вооружение и подготовка к войне с современной армией развитого государства повлияли на улучшение характеристик украинской армии по сравнению с 2014 годом, ВСУ были идейно мотивированы на войну с Россией.

Кроме того, мы не учли, что Киев будет применять самую низкую, самую преступную тактику, делая заложниками собственных граждан, разрушая собственные города, убивая мирных жителей для обвинения России и утраивая экологические катастрофы.

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Наконец, едва ли в начале СВО мы могли представить себе тот уровень поддержки, которую Запад окажет Киеву как деньгами, так и оружием. И если всё начиналось со "скромных" "Джавелинов" и "Стингеров", то сегодня страны НАТО (включая всегда казавшуюся нам адекватной Германию) уже поставляют Украине танки, обсуждают вопросы предоставления боевых самолётов и дальнобойных снарядов и ракет, и можно не сомневаться, что рано или поздно всё это окажется в руках террористической армии Зеленского.

Мы столкнулись с военно-промышленным потенциалом всего Северного альянса и его экономической мощью. Как, кстати, в годы Великой Отечественной. Только тогда нам помогали Британия и США, в том числе ленд-лизом, а сейчас "ленд-лиз" дают Украине. Сегодня мы одни против всего Запада, который де-факто ведёт с нами открытую войну. О чём его отдельные представители уже не стесняются говорить вслух. И тем не менее, мы выдержали этот удар.

Они обещали нам глобальную изоляцию, но только укрепили наши позиции в мире. К России потянулись традиционные союзники США на Ближнем Востоке, Россию ждут в Африке вместо стремительно покидающих её французов. Всё больше и больше стран мира начинают задумываться, нужно ли им поддерживать милитаристскую истерию Запада, которая лишает их хлеба, углеводородов и грозит обернуться третьей мировой. Никто, кроме собственных вассалов, не поддержал Запад, да и на самом Западе начались шатания: Венгрия открыто выступает против вооружения Украины и вместе с Китаем заявляет о поддержке многополярности. Конец однополярного мира — вот чего добился Запад.

Они обещали в очередной раз "порвать в клочья" нашу экономику, задушить нас санкциями, лишить рынков углеводородов, доступа к ключевым технологиям, необходимым для жизни, вогнать в каменный век.

Напротив, они практически исчерпали собственные резервы снарядов, сделав свои армии не способными воевать, европейцы лишили себя дешёвых энергоресурсов, на которых базировался их экономический потенциал, спровоцировали рост цен, продовольственный кризис, потерю рабочих мест и бегство бизнеса за границу — в первую очередь в Америку. И это им повезло, что была тёплая зима, была бы она холодной, последствия могли бы быть катастрофическими. Впрочем, они ещё будут. Втянувшись в навязанное США противостояние с Россией, они запустили механизм самоуничтожения собственной экономики. Европе ещё предстоит осознать, что её просто развели.

Между тем нам они только помогли, ускорив избавление нашей экономики от зависимости от экспорта нефти и газа, импортозамещение (которое, чего греха таить, все эти восемь лет многие саботировали), помогли нам окончательно обрести экономический и политический суверенитет и сплотить общество. Те, кто не принял новую задачу, просто покинули страну.

Я не преувеличу, если скажу, что никогда за последние 30 лет наш народ не был столь сплочён, как сейчас. Это не пафосные речи: лично работая волонтёром в Донбассе, я вижу, как люди со всей страны стараются помочь чем могут — отдают последние деньги, сами бросают всё и едут воевать, работать волонтёрами, гуманитарщиками и т.д. Если до этого были сомнения в наличии в России самодостаточного гражданского общества, сегодня их нет.

Гуманитарная помощь для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Кроме того, к достижениям, несомненно, нужно отнести расширение территории России, что является актом свершения исторической справедливости — не просто расширение, а возвращение наших исторических земель, обильно политых русскими потом и кровью, которые враги пытались превратить в антироссийский форпост. И, конечно, возвращение людей, которые три десятка лет были оторваны от родины, из которых пытались воспитать ненавидящих её манкуртов. Да, за это пришлось заплатить огромную жертву, и многие ещё не доживут до Победы, но у людей впервые за много лет появилась не только надежда, но и чёткие очертания будущего.

И это, безусловно, главное. Главное — это осознание того, что мы один народ и не оставим друг друга в беде. А значит, этот народ никто не сможет победить. А значит, все цели и задачи СВО будут выполнены.

* Запрещённые в России организации.

Авторы Дмитрий Родионов