В Пентагоне назвали главную проблему Сухопутных войск США
В Пентагоне пожаловались на недобор новобранцев для Сухопутных войск
В этом году главная задача американских сухопутных войск — решить проблему с недобором новобранцев. Об этом заявила министр Армии США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.
"Думаю, что первоочередной задачей в этом году является решение проблемы с набором, особенно в свете текущей обстановки в сфере безопасности", — приводит ТАСС слова Уормут.
Она пояснила, что в прошлом году в армию Штатов не удалось добрать порядка 15 тысяч человек. В этом году цель по набору — 65 тысяч человек, что на пять тысяч больше целевого показателя в предыдущем году. Уормут отметила, что не сильно беспокоится по поводу операций "противников" в информационной сфере, цель которых — "напрямую убедить молодых американцев" избегать службы в армии.
Ранее Лайф писал о том, что Армия США испытывает острый дефицит добровольцев и одновременно рост числа непригодных к службе. Там самая серьёзная за почти 50 лет нехватка рекрутов.