В Пентагоне назвали главную проблему Сухопутных войск США

Она пояснила, что в прошлом году в армию Штатов не удалось добрать порядка 15 тысяч человек. В этом году цель по набору — 65 тысяч человек, что на пять тысяч больше целевого показателя в предыдущем году. Уормут отметила, что не сильно беспокоится по поводу операций "противников" в информационной сфере, цель которых — "напрямую убедить молодых американцев" избегать службы в армии.