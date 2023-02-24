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24 февраля, 04:49

Испанцам разрешили отдыхать одетыми назло нудистам

Суд в Испании позволил не снимать одежду на нудистских пляжах

Верховный суд Испании удовлетворил иск отдыхающих, которым местный отель, владеющий пляжем в городе Вера, запретил отдыхать там одетыми. Теперь им позволено самим выбирать, в одежде купаться или без неё.

Как сообщает The Washington Post, суд назвал требования отеля дискриминацией и обязал администрацию курорта нанять специальных охранников, которые следили бы за соблюдением прав тех, кто не хочет публично раздеваться. Также отелю придётся выплатить истцам 1000 евро компенсации.

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Ранее Лайф сообщал, что в Сочи загорающих голышом туристов решили штрафовать за мелкое хулиганство. Отдыхающие порой выбирают для более "свободного" отдыха отдалённые участки в Лазаревском, Адлерском и Хостинском районах.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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