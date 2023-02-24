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24 февраля, 10:12

Глава МИД Ирана Абдоллахиан в ближайшее время посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан собирается посетить Россию в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Насер Канаани.

"В ближайшее время планируется визит главы МИД Ирана в Россию", — приводит РИА "Новости" сообщение.

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Дипломат Кабулов: Россия предложила создать новый формат по Афганистану

Ранее сообщалось, что Иран, Армения и Китай воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с обвинениями в адрес России и требованием к Москве о выводе войск с Украины. А вот Сербия поддержала этот документ.

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ТАСС / EPA / AHMED JALIL

Светлана Оперук
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