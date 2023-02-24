Глава МИД Ирана Абдоллахиан в ближайшее время посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан собирается посетить Россию в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Насер Канаани.

Ранее сообщалось, что Иран, Армения и Китай воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с обвинениями в адрес России и требованием к Москве о выводе войск с Украины. А вот Сербия поддержала этот документ.