Сербия на Генассамблее ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

При голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с обвинениями в адрес России и требованием к Москве о выводе войск с Украины Сербия отдала свой голос за этот документ. Среди воздержавшихся были Армения, Иран и Китай.

Вместе с Китаем из стран БРИКС воздержались от голосования Индия и ЮАР. Из стран бывшего СССР за принятие документа отдали голоса Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония. А Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — воздержались. Россия и Белоруссия выступили против. Азербайджан и Туркменистан решили вовсе не участвовать в голосовании. Из остальных стран воздержались — Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия.