В ООН приняли антироссийскую резолюцию, отвергнув поправки от Минска

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, приуроченную к годовщине начала российской военной спецоперации на Украине. Поправки Белоруссии были отклонены.

За принятие документа проголосовали делегации 141 страны. Против выступили семь, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. А 32 государства воздержались, в том числе Китай.

Не были одобрены поправки от Белоруссии, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок оружия Киеву. А ещё Минск предлагал убрать из документа призыв к России немедленно вывести войска с Украины.