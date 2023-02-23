В ООН приняли антироссийскую резолюцию, отвергнув поправки от Минска
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвящённую годовщине СВО
Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, приуроченную к годовщине начала российской военной спецоперации на Украине. Поправки Белоруссии были отклонены.
За принятие документа проголосовали делегации 141 страны. Против выступили семь, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. А 32 государства воздержались, в том числе Китай.
Не были одобрены поправки от Белоруссии, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок оружия Киеву. А ещё Минск предлагал убрать из документа призыв к России немедленно вывести войска с Украины.
Напомним, что ранее Киев также выступал с идеей о "трибунале" против России. Дипломат объяснил, почему такая задумка властей Украины провальна.
UN Photo / Eskinder Debebe