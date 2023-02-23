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23 февраля, 20:44

В ООН приняли антироссийскую резолюцию, отвергнув поправки от Минска

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвящённую годовщине СВО

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, приуроченную к годовщине начала российской военной спецоперации на Украине. Поправки Белоруссии были отклонены.

За принятие документа проголосовали делегации 141 страны. Против выступили семь, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. А 32 государства воздержались, в том числе Китай.

Не были одобрены поправки от Белоруссии, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок оружия Киеву. А ещё Минск предлагал убрать из документа призыв к России немедленно вывести войска с Украины.

Председатель Генассамблеи Кёрёши на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН

Председатель Генассамблеи Кёрёши на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН

Напомним, что ранее Киев также выступал с идеей о "трибунале" против России. Дипломат объяснил, почему такая задумка властей Украины провальна.

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UN Photo / Eskinder Debebe

Андрей Григорьев
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