Председатель Генассамблеи Кёрёши на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН
Россия по-прежнему остаётся важнейшим членом ООН. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кёрёши на русском языке. Выступление транслировалось на ютубе.
"Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации. Россия была и остаётся важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны – члены ждут, когда Россия вернётся на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание", — сказал Кёрёши.
Продолжая речь на русском языке, председатель Генассамблеи заявил о неприемлемости начала ядерной войны. По его словам, при таком развитии событий не может быть победителей, поэтому такая война никогда не должна быть развязана, подытожил Кёрёши.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из СБ ООН и международной организации в целом, несмотря на то, что это невозможно из-за права вето у Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимания на действия Киева. Это тот случай, когда собака лает, а караван идёт, уверена она.