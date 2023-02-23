Председатель Генассамблеи Кёрёши на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН

Россия по-прежнему остаётся важнейшим членом ООН. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кёрёши на русском языке. Выступление транслировалось на ютубе.

"Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации. Россия была и остаётся важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны – члены ждут, когда Россия вернётся на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание", — сказал Кёрёши.