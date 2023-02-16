Офис Гутерриша выступил против исключения России из ООН

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик высказал принципиальную позицию всемирной организации в ответ на призывы к исключению России из ООН, в том числе из Совета Безопасности. Он подчеркнул, такой шаг не поспособствует поиску мира на Украине.