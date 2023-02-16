Офис Гутерриша выступил против исключения России из ООН
Офис Гутерриша считает, что исключение России из ООН не поспособствует миру на Украине
Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик высказал принципиальную позицию всемирной организации в ответ на призывы к исключению России из ООН, в том числе из Совета Безопасности. Он подчеркнул, такой шаг не поспособствует поиску мира на Украине.
"В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран [из ООН] способствует долгосрочному поиску мира", — заявил Дюжаррик на брифинге.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из СБ ООН и международной организации в целом, несмотря на то что это невозможно из-за права вето у Москвы. Мария Захарова призвала не обращать внимания на действия Киева. Это тот случай, когда собака лает, а караван идёт, считает дипломат.
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