Древняя традиция: В Лондоне 25-метровый участок улицы напротив Посольства РФ переименовали в Киев-роуд

В Лондоне переименовали участок улицы Бейсуотер-роуд, который находится напротив здания консульского отдела Посольства России. Теперь он носит название Киев-роуд. Как сообщили в совете района Вестминстер, таблички с названием улицы заменят в пятницу в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине.

"Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведёт. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд — часть этой древней традиции", — заявил глава совета Адам Хаг.