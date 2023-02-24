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24 февраля, 13:56

Древняя традиция: В Лондоне 25-метровый участок улицы напротив Посольства РФ переименовали в Киев-роуд

В Лондоне участок улицы напротив Посольства РФ переименовали в Киев-роуд

В Лондоне переименовали участок улицы Бейсуотер-роуд, который находится напротив здания консульского отдела Посольства России. Теперь он носит название Киев-роуд. Как сообщили в совете района Вестминстер, таблички с названием улицы заменят в пятницу в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине.

Длина Киев-роуд составляет всего 25 метров.

"Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведёт. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд часть этой древней традиции", — заявил глава совета Адам Хаг.

"Страшный сон Бандеры": Захарова высмеяла акцию с сине-жёлтой дорогой перед Посольством РФ в Лондоне

"Страшный сон Бандеры": Захарова высмеяла акцию с сине-жёлтой дорогой перед Посольством РФ в Лондоне

Как сообщал Лайф, ранее группа активистов залила переименованный участок Бейсуотер-роуд синей и жёлтой краской. Полиция задержала четырёх человек.

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Twitter / ByDonkeys

Никита Никонов
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