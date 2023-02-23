"Страшный сон Бандеры": Захарова высмеяла акцию с сине-жёлтой дорогой перед Посольством РФ в Лондоне
Захарова назвала бездарной психоделикой проукраинскую акцию у Посольства РФ в Лондоне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездарной психоделикой акцию перед российским посольством в Лондоне, где дорогу выкрасили в цвета украинского флага.
"Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи", — отметила Захарова в телеграм-канале.
Напомним, ранее в Лондоне задержали активистов, обливших сине-жёлтой краской дорогу перед Посольством РФ. По данным журналистов, члены одной из британских политических протестных групп испачкали около 500 кв. м дороги.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ