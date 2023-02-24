Академия "Ангелы Плющенко" подала жалобу на тренера Федченко из-за её высказываний

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" подала жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на тренера Софью Федченко из-за её высказываний. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Скандал разгорелся после того, как Федченко в одном из интервью СМИ назвала слова Плющенко о российских судьях истерикой и неумением признавать тренерские ошибки. В ответ сторона именитого фигуриста попросила комиссию по этике ФФККР разобрать два эпизода — "публичное обсуждение и публичную оценку спортсменки Софьи Титовой" и "публичное оскорбление тренера Плющенко".