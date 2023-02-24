Пасечник назвал актом бессильной злобы попадание в санкционный список США

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал своё попадание в санкционный список США актом бессильной злобы. Об этом он сообщил в телеграм-канале, написав, что ограничения являются очередным признанием того, что ЛНР находится на верном пути: она воссоединилась с РФ и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство.

"Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит!" — отметил Пасечник, добавив, что финансовых активов за рубежом у него нет и не будет.