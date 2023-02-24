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24 февраля, 17:23

Пасечник назвал актом бессильной злобы попадание в санкционный список США

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал своё попадание в санкционный список США актом бессильной злобы. Об этом он сообщил в телеграм-канале, написав, что ограничения являются очередным признанием того, что ЛНР находится на верном пути: она воссоединилась с РФ и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство.

"Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит!" — отметил Пасечник, добавив, что финансовых активов за рубежом у него нет и не будет.

Госдеп США ввёл визовые ограничения против более 1,2 тысячи российских военных

Госдеп США ввёл визовые ограничения против более 1,2 тысячи российских военных

Ранее Лайф писал, что Госдеп США ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России. Так, под ограничения подпал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Осипов
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