Пасечник назвал актом бессильной злобы попадание в санкционный список США
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал своё попадание в санкционный список США актом бессильной злобы. Об этом он сообщил в телеграм-канале, написав, что ограничения являются очередным признанием того, что ЛНР находится на верном пути: она воссоединилась с РФ и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство.
"Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит!" — отметил Пасечник, добавив, что финансовых активов за рубежом у него нет и не будет.
Ранее Лайф писал, что Госдеп США ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России. Так, под ограничения подпал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
ТАСС / Эрик Романенко