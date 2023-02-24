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24 февраля, 15:00

Госдеп США ввёл визовые ограничения против более 1,2 тысячи российских военных

Власти Соединённых Штатов Америки приняли решение ввести визовые ограничения в отношении 1219 российских военных за то, что они угрожают "суверенитету и территориальной целостности" Незалежной. Об этом сообщается в документе Госдепа Америки, опубликованном на сайте ведомства.

"Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", — говорится в документе.

Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

Ранее Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии. Так, введены новые экспортные ограничения на предметы роскоши из этих стран. Также 76 российских компаний попали в чёрный список.

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ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
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