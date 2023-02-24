Госдеп США ввёл визовые ограничения против более 1,2 тысячи российских военных

Власти Соединённых Штатов Америки приняли решение ввести визовые ограничения в отношении 1219 российских военных за то, что они угрожают "суверенитету и территориальной целостности" Незалежной. Об этом сообщается в документе Госдепа Америки, опубликованном на сайте ведомства.

"Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", — говорится в документе.