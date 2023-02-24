Байдену запретили посещать один из российских регионов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлён и гордится тем, что оказался включённым в санкционный американский список. Он отметил, что оказаться в такой компании среди 45 глав других российских регионов ему приятно и это означает, что попавшие в перечень делают всё правильно. Чиновник также сообщил, что распорядился запретить президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию области.

"Вы знаете, что по рабочим моментам раньше мне приходилось пересекаться с представителями коллективного Запада. То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно. Единственный ответ на такое поведение — это методично продолжить всё то, что мы делаем", — написал Мельниченко в телеграм-канале.

Как отметил губернатор, запрет въезда Байдену и его семье посещать область связан с тем, что регион "не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и её населения". Глава Пензенской области заявил, что такие люди на её территории не нужны. И указал на то, что "пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью, но этих качеств у американского президента нет и никогда не было". Чиновник также выразил сомнение, что вообще когда-либо они у главы Белого дома появятся, "шансы на исправление крайне невелики". Он подчеркнул, что надеется на поддержку земляков в этом своём решении. Политик обратил внимание на то, что Россия восстанавливает города, часто даже из руин, а США и ЕС "стремятся всё разрушить".