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24 февраля, 20:57

Российский губернатор ответил на санкции США словами песни из "Брата 2"

Глава Ульяновской области словами из песни "Гудбай, Америка" ответил на санкции США

Губернатор Ульяновской области России Алексей Русских сообщения о том, что США ввели против него санкции, прокомментировал словами из песни группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", которая стала одним из саундтреков к фильму "Брат 2". Ответ он разместил в своём Telegram-канале.

"Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда… Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список — это значит, что ты все делаешь правильно", — отметил Русских.

Он добавил, что Ульяновская область продолжить помогать подшефным территориям Донбасса с восстановлением инфраструктуры.

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Ранее Лайф писал, что Госдеп США ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России. Комментарии в духе заявления Русских также дали главы Пензенской, Саратовской и Кировской областей, Республики Марий Эл.

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ulgov.ru

Андрей Григорьев

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