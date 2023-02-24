Российский губернатор ответил на санкции США словами песни из "Брата 2"

Губернатор Ульяновской области России Алексей Русских сообщения о том, что США ввели против него санкции, прокомментировал словами из песни группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", которая стала одним из саундтреков к фильму "Брат 2". Ответ он разместил в своём Telegram-канале.

"Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда… Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список — это значит, что ты все делаешь правильно", — отметил Русских.

Он добавил, что Ульяновская область продолжить помогать подшефным территориям Донбасса с восстановлением инфраструктуры.