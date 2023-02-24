Российский губернатор ответил на санкции США словами песни из "Брата 2"
Глава Ульяновской области словами из песни "Гудбай, Америка" ответил на санкции США
Губернатор Ульяновской области России Алексей Русских сообщения о том, что США ввели против него санкции, прокомментировал словами из песни группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", которая стала одним из саундтреков к фильму "Брат 2". Ответ он разместил в своём Telegram-канале.
"Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда… Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список — это значит, что ты все делаешь правильно", — отметил Русских.
Он добавил, что Ульяновская область продолжить помогать подшефным территориям Донбасса с восстановлением инфраструктуры.
Ранее Лайф писал, что Госдеп США ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России. Комментарии в духе заявления Русских также дали главы Пензенской, Саратовской и Кировской областей, Республики Марий Эл.
ulgov.ru