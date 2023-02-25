В Кузбассе состоялось открытие вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"

В ледовом дворце "Кузбасс" состоялась церемония открытия вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". Фото с торжественного мероприятия в телеграм-канале опубликовала пресс-служба турнира. В церемонии участвовали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр спорта Олег Матыцин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Кроме того, перед зрителями выступили фигуристы Евгений Плющенко и Александра Трусова, а также местные артисты.











"Дорогие участники и зрители вторых Международных спортивных игр "Дети Азии"! Кузбасс — это не только мощный индустриальный и промышленный центр, не только индустриальная опора нашей страны, Кузбасс осваивают, строят только сильные и смелые люди. Сегодня к нам приехали тысячи спортсменов, я уверен, все наши спортсмены станут друзьями и на долгую жизнь пронесут тёплое отношение к Кузбассу и к своим новым друзьям", — сказал Цивилёв во время церемонии.

Церемонию вели олимпийский чемпион Алексей Ягудин и известная телеведущая Наталья Литовко. На трибунах было свыше пяти тысяч человек. Главным событием стало зажжение чаши огня. Эту почётную миссию доверили всемирно известным спортсменам Александру Карелину и Елене Вяльбе, а также серебряному призёру финала Всероссийских соревнований по конькобежному спорту Виктории Фёдоровой.

Приветствие участникам и гостям Игр направили министр иностранных дел Сергей Лавров и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что "Дети Азии" — один из успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, который объединяет талантливых ребят из разных регионов РФ и ряда азиатских государств. Не оставили без внимания эти соревнования и российские космонавты. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС пожелали участникам неиссякаемой энергии в достижении поставленных перед собой высот.