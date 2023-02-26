"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 21:02

"Айболит в заложниках у пиратов": Захарова отреагировала на санкции ЕС против Рошаля

Захарова сочла кощунством санкции ЕС против Рошаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза внести президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в санкционный список. Она назвала его "Айболитом в заложниках у пиратов".

"Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат добавила, что может быть ещё одна причина. По её мнению, "подобное кощунство" должно показать, "где свет, а где тьма".

Евросоюз включил Службу внешней разведки РФ в санкционный список

Евросоюз включил Службу внешней разведки РФ в санкционный список

Напомним, 25 февраля Европейский союз ввёл в действие десятый пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения также подпали глава Россотрудничества Евгений Примаков, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Леонид Рошаль
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров