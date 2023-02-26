"Айболит в заложниках у пиратов": Захарова отреагировала на санкции ЕС против Рошаля
Захарова сочла кощунством санкции ЕС против Рошаля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза внести президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в санкционный список. Она назвала его "Айболитом в заложниках у пиратов".
"Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат добавила, что может быть ещё одна причина. По её мнению, "подобное кощунство" должно показать, "где свет, а где тьма".
Напомним, 25 февраля Европейский союз ввёл в действие десятый пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения также подпали глава Россотрудничества Евгений Примаков, глава СПЧ Валерий Фадеев.
Агентство "Москва" / Александр Авилов