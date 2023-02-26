"Айболит в заложниках у пиратов": Захарова отреагировала на санкции ЕС против Рошаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза внести президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в санкционный список. Она назвала его "Айболитом в заложниках у пиратов".

"Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат добавила, что может быть ещё одна причина. По её мнению, "подобное кощунство" должно показать, "где свет, а где тьма".