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25 февраля, 18:58

Евросоюз включил Службу внешней разведки РФ в санкционный список

В десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза включена Служба внешней разведки России (СВР). Документ опубликовали 25 февраля.

Служба внешней разведки России существует с 20 декабря 1920 года. За это время на счету СВР огромный объём ценнейшей информации для обеспечения интересов СССР, а затем России. Сегодня служба продолжает обеспечивать безопасность РФ — личности, общества и государства от внешних угроз.

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Лайф напоминает, что поздно вечером 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня.

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СВР

Арина Родионова
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