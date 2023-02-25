Евросоюз включил Службу внешней разведки РФ в санкционный список

Служба внешней разведки России существует с 20 декабря 1920 года. За это время на счету СВР огромный объём ценнейшей информации для обеспечения интересов СССР, а затем России. Сегодня служба продолжает обеспечивать безопасность РФ — личности, общества и государства от внешних угроз.