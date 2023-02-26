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26 февраля, 01:36

Метят привитых?: Видео из Северной Кореи заставило гадать, что за клипсы там на людях

Daily Star: В Северной Корее стали приклеивать странные клипсы на антиковидные маски

<p>Некие клипсы на детях в Северной Корее. Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/north-koreans-started-sticking-mysterious-29309609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Star</a></p>

Некие клипсы на детях в Северной Корее. Фото © Daily Star

В Северной Корее стали использовать некие аксессуары, которые как-то связаны с антиковидной борьбой. На видео, которое появляется в Сети, заметно, что люди носят какие-то клипсы на лицевых масках, причём не все. Эти небольшие объекты одной овальной формы, но разных цветов.

Военнослужащие в Северной Корее. Фото © Daily Star

Военнослужащие в Северной Корее. Фото © Daily Star

Как отмечает британская Daily Star, маски с такими клипсами замечены на жителях Пхеньяна, Пхёнсона, Синыйджу, Чхонджина, Кэсона, Вонсана и Самджиёна. Причём носят их и дети, и взрослые.

Мужчина с клипсой на лямке антиковидной маски. Фото © Daily Star

Мужчина с клипсой на лямке антиковидной маски. Фото © Daily Star

"Всё больше и больше граждан изолированной восточноазиатской страны замечают с большими красочными наклейками или клипсами на масках, но назначение или функция этих аксессуаров остаётся необъяснимой. Все они имеют длину около дюйма (2,54 см), овальную форму и прикреплены либо к передней части маски, либо к резинкам", — говорится в статье.

Издание пишет, что мнения западных экспертов разделились. Кто-то считает, что в этих клипсах спрятаны чипы с данными о состоянии здоровья или статусе скрининга. Другие полагают, что это очистители или освежители воздуха. А кто-то полагает, что наличие этого странного аксессуара — подтверждение факта вакцинации от коронавируса.

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Анатолий Симоненко
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