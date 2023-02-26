Метят привитых?: Видео из Северной Кореи заставило гадать, что за клипсы там на людях
Daily Star: В Северной Корее стали приклеивать странные клипсы на антиковидные маски
Некие клипсы на детях в Северной Корее. Фото © Daily Star
В Северной Корее стали использовать некие аксессуары, которые как-то связаны с антиковидной борьбой. На видео, которое появляется в Сети, заметно, что люди носят какие-то клипсы на лицевых масках, причём не все. Эти небольшие объекты одной овальной формы, но разных цветов.
Военнослужащие в Северной Корее. Фото © Daily Star
Как отмечает британская Daily Star, маски с такими клипсами замечены на жителях Пхеньяна, Пхёнсона, Синыйджу, Чхонджина, Кэсона, Вонсана и Самджиёна. Причём носят их и дети, и взрослые.
Мужчина с клипсой на лямке антиковидной маски. Фото © Daily Star
"Всё больше и больше граждан изолированной восточноазиатской страны замечают с большими красочными наклейками или клипсами на масках, но назначение или функция этих аксессуаров остаётся необъяснимой. Все они имеют длину около дюйма (2,54 см), овальную форму и прикреплены либо к передней части маски, либо к резинкам", — говорится в статье.
Издание пишет, что мнения западных экспертов разделились. Кто-то считает, что в этих клипсах спрятаны чипы с данными о состоянии здоровья или статусе скрининга. Другие полагают, что это очистители или освежители воздуха. А кто-то полагает, что наличие этого странного аксессуара — подтверждение факта вакцинации от коронавируса.
Напомним, в разгар пандемии коронавируса стали популярны так называемые блокаторы вирусов. С одним из таких был замечен даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.