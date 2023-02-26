В США заявили о возможном намерении Китая передать России вооружение

В Вашингтоне полагают, что Китай намерен организовать поставки вооружения в Россию. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс, ссылаясь на некие данные разведки. Вместе с тем в эфире телекомпании СBS он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу пока ещё не принято.

"Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники. <…> В то же время мы видим, что финальное решение не принято, и мы не видим свидетельств того, чтобы на самом деле имели место какие-то поставки военной техники", — подчеркнул Бёрнс.

Власти Соединённых Штатов Америки донесли до Китая возможные последствия этого "рискованного и опрометчивого" решения, продолжил он. По его словам, Вашингтон будет всячески стараться сдержать Пекин от передачи вооружения. Бёрнс пояснил, что, "переступив черту, КНР столкнётся с достаточно серьёзными последствиями, и именно это мы попытались чётко донести".