Под санкционным гнётом: Куда выведет "Русал" его чёрная полоса?

США, Великобритания и Канада 24 февраля ввели новые пакеты антироссийских санкций, в которые, среди прочего, вошла 200-процентная пошлина на поставки алюминия из России и продуктов из него. Те же условия будут действовать и для поставщиков из третьих стран, если они ввозят в США продукцию, сделанную из российского алюминия.

"Пойти на любые жертвы"

Российский алюминий попал под удар, потому что других точек приложения санкций почти не осталось. "Видимо, исчерпав все остальные пути санкционного воздействия, правительство США готово пойти на любые жертвы, чтобы ослабить российскую экономику и рубль", — уверен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко. Сам по себе американский рынок не так важен "Русалу": на него приходилось менее 10% экспорта компании. Однако американские санкции зачастую механически дублируются в Европе, на рынок которой приходится уже 40%.

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К тому же в Европе со снижением цен на газ готовятся к запуску предприятия, остановленные ещё при рекордно высоких ценах на энергоресурсы. В результате цены на алюминий на бирже LME бьют новые антирекорды: котировки пробили психологический уровень и упали ниже отметки 2400 долларов за тонну. Страдают все. Так, например, индийский производитель алюминия National Aluminium Company Limited (NALCO) на днях отчитался о падении квартальной прибыли на 69% на фоне снижения спроса и высоких затрат.

Дополнительно на "Русал" давит прекращение поставок глинозёма и алюминиевых руд из Австралии и с Украины (по оценкам австралийцев, страна обеспечивала до 20% поставок глинозёма в Россию). С началом боевых действий на Украине "Русал" потерял возможность поставлять сырьё с Николаевского глинозёмного завода, одного из ключевых активов компании, на котором производилось около 20% сырья компании. 17 февраля 2023 года власти Украины приняли решение о его полной национализации.

Аналитическое агентство Standard & Poor’s констатирует, что в 2022 году производственные издержки "Русала" выросли на 33,2%. Что касается чистой прибыли компании, то она уже по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 16,7%, а денежный поток оказался отрицательным.

На Китай надейся, да сам не плошай

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Сейчас эксперты, комментируя очередные антироссийские санкции, обычно возлагают надежды на Азию, особенно на Китай. Но не в случае с алюминием. Китай сам по себе крупнейший в мире производитель этого металла, так там ещё и наблюдается серьёзное затоваривание складов (уже свыше одного миллиона тонн). У "Русала", кстати, та же проблема, в первую очередь по причине ограничений РЖД на перевозку неугольных грузов, а также явной слабости российского торгового флота в условиях ухода с нашего рынка мировых судовых и контейнерных грандов.

Комментируя состояние "Русала", Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, замечает: "В 2023 году можно прогнозировать сокращение уровней производства алюминия, тем более что в первом полугодии 2023 года ожидается продолжение снижения спроса на "лёгкий" металл на фоне падения объёмов промышленного производства/рецессии. На этом фоне в текущем году компанию могут ожидать достаточно сложные времена, а если реализуются и санкционные риски, то стоимость акций компании вновь обрушится".

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Ему вторит независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов, который в интервью РИА "Новости" сказал: "Соответственно, теперь "Русалу" придётся переориентировать свои поставки на другие рынки, скорее всего, в Азию, и это будет, вероятно, небыстро и непросто. Там и без него производителей алюминия хватает, ещё надо будет договориться с существующими и потенциальными клиентами о расширении действующих и заключении новых контрактов. В самом жёстком сценарии можно даже допустить снижение загрузки у отдельных предприятий "Русала".

Хотя перспективы этого года для "Русала" туманны, компания имеет все шансы выжить, затянув пояса в ожидании роста внутреннего рынка и перемен на рынках глобальных. Во-первых, сколько-то алюминия в этом году возьмёт на себя российский рынок, хотя его возможности экономисты и оценивают как весьма ограниченные: подъём автопрома и авиапрома обещан, но пока под вопросом, инфраструктурные стройки ожидаются, но возможны задержки, а жилищное строительство хоть и запланировано рекордным, но оно у нас преимущественно панельное и многоэтажное, алюминий там не нужен. Во-вторых, Китай небезнадёжен. В прошлом году "Русал" довёл свой экспорт в Китай до рекорда — свыше одного миллиарда евро. Проблемы с логистикой и его собственными объёмами производства никто не отменял, но отказ Пекина от ковидных ограничений способен повлиять на потребности страны в алюминии, особенно низкоуглеродном, которым как раз славится "Русал".

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В 2022 году, несмотря на все признаки грядущей жёсткой просадки, "Русал" направил на социалку свыше 16 млрд рублей. Сегодня особенно важно, чтобы в условиях фактически отрицательных денежных поступлений (в середине минувшего года "Русал" уже зафиксировал минусовой денежный поток) и резкого падения прибыли компания не приостановила инвестиции в долгосрочные социальные проекты, крайне важные для регионов Сибири.