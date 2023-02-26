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26 февраля, 17:48

Комиссия Правительства Израиля одобрила законопроект о смертной казни для террористов

Комиссия Правительства Израиля по законодательству одобрила законопроект о смертной казни для террористов. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, решение было принято совместно с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

"Мы продолжим действовать, принимая все возможные меры в сферах безопасности, оперативной деятельности и законотворчества, чтобы сдерживать террористов и оберегать безопасность Израиля. Наш ответ терроризму — мощный удар по террору и укрепление наших корней в нашей стране", написал он в своём твиттер-аккаунте.

Как пишет The Jerusalem Post, законопроект выдвинул депутат от ультраправой партии "Еврейская сила" Лимор Сон Хар Мелех. В пояснительной записке говорится, что его цель — "отсечь террор от его источника и создать мощные меры сдерживания", положив конец практике, при которой "террористы выходят на свободу, отбыв половину своего тюремного срока".

Следующий шаг — передача документа в Кнессет (парламент). Предварительные чтения по нему могут пройти уже в грядущую среду. После этого законопроект передадут для обсуждения в израильский кабинет по вопросам безопасности и в случае одобрения вернут парламентариям для рассмотрения в первом чтении.

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Лайф рассказывал о масштабных митингах в Израиле против политики Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы. По данным местных СМИ, только в Тель-Авиве на улицы вышли 100 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Eyal Warshavsky / SOPA / ZUMA

Матвей Константинов
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