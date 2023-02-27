На могилу Немцова в Москве возложили алые розы от сбежавшего из России Чубайса
Букет роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Немцова в Москве
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Букет алых роз появился на могиле политика Бориса Немцова на Троекуровском кладбище в Москве в годовщину его смерти. Согласно записке, цветы в память о погибшем передал Анатолий Чубайс, который в настоящее время находится за границей. Об этом пишет РИА "Новости".
Со дня убийства политика прошло уже восемь лет. В честь годовщины смерти около его надгробного памятника установили корзину с цветами, перевязанную широкой красной лентой. Также на могилу возложили букет белых роз от Ельцин-центра.
Напомним, российского политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему выстрелили прямо в сердце. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.