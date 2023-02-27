На могилу Немцова в Москве возложили алые розы от сбежавшего из России Чубайса

Букет алых роз появился на могиле политика Бориса Немцова на Троекуровском кладбище в Москве в годовщину его смерти. Согласно записке, цветы в память о погибшем передал Анатолий Чубайс, который в настоящее время находится за границей. Об этом пишет РИА "Новости".

Со дня убийства политика прошло уже восемь лет. В честь годовщины смерти около его надгробного памятника установили корзину с цветами, перевязанную широкой красной лентой. Также на могилу возложили букет белых роз от Ельцин-центра.