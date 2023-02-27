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27 февраля, 11:34

В Германии потребовали вернуть на ТВ русские каналы и мультики

Депутат Бундестага потребовал вернуть в сетку вещания русские каналы и детские сериалы

Депутат Бундестага, соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Евгений Шмидт раскритиковал правительство ФРГ из-за санкций в отношении российских каналов. Ранее их убрали из сетки вещания по решению властей ФРГ и Евросоюза.

"Информационное пространство становится объектом цензуры и дискриминации по отношению к русскоговорящим согражданам. Под запретом оказались даже детские телеканалы, транслирующие исключительно контент для несовершеннолетних, без новостных и политических передач", — написал Шмидт в Facebook*.

Правозащитник считает, что правительство Германии и исследовательская служба Бундестага обязаны рассмотреть правила регулирования русскоязычного вещания на территории страны и юрисдикцию вопроса в ЕС.

"Отсутствие детских телеканалов и других каналов без политического контента в сетке вещания является ущемлением прав русскоговорящих сограждан. Брать на себя цензурные функции относительно детских каналов на русском языке, на наш взгляд, — это факт дискриминации по национальному и языковому признаку", — заявил Шмидт.

Он пояснил, что это ущемляет права детей на изучение культуры своей страны и родного языка, а также противоречит основным положениям прав человека.

По словам Шмидта, некоторые антироссийские санкции были приняты в спешке и до конца не продуманы. Правозащитник также призвал вернуть в сетку вещания Германии каналы Karusel-tv.ru, Solntse, CTCkids, Mult.tlum.ru и TV.Kultura.ru.

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Ранее из-за отмены в Италии выступлений российских исполнителей в МИД РФ был вызван посол страны Джорджо Стараче. В министерстве подчеркнули, что "эти решения итальянских властей свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России".

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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