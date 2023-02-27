Пригожин: Я вложил более 3 млн долларов в Носкова, он остался должен и свалил в Тибет
Иосиф Пригожин заявил, что вложил более трёх миллионов долларов в карьеру Николая Носкова
Иосиф Пригожин и Николай Носков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов © ТАСС / Евгений Стукалин
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вложил более трёх миллионов долларов в карьеру певца Николая Носкова, но при этом не получил желаемой отдачи. По словам музыкального менеджера, артист остался ему должен.
"Скажу то, что я нигде никогда не говорил. Я вложил более трёх миллионов долларов в Николая Носкова. О том, что я был его продюсером, не сказано даже в "Википедии". Клипы снимали, песни записывали. Это я всё оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье", — сказал Пригожин в эфире шоу "Злые языки" на Rutube.
Продюсер добавил, что не стал обращать на это внимания, но факт остаётся фактом.
Николай Носков в 2017 году пережил инсульт, после чего долго занимался восстановлением здоровья. Снова выйти на сцену артист смог в 2019 году.