Пригожин: Я вложил более 3 млн долларов в Носкова, он остался должен и свалил в Тибет

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вложил более трёх миллионов долларов в карьеру певца Николая Носкова, но при этом не получил желаемой отдачи. По словам музыкального менеджера, артист остался ему должен.

"Скажу то, что я нигде никогда не говорил. Я вложил более трёх миллионов долларов в Николая Носкова. О том, что я был его продюсером, не сказано даже в "Википедии". Клипы снимали, песни записывали. Это я всё оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье", — сказал Пригожин в эфире шоу "Злые языки" на Rutube.