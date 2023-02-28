Участников спецоперации и членов их семей могут освободить от пеней за ЖКУ

Всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКУ. С такой инициативой, которую рассмотрят сегодня на пленарном заседании Госдумы, выступила "Единая Россия".

В настоящий момент от начисления пеней за просроченные платежи освобождаются только мобилизованные граждане и члены их семей. Мера действует до прекращения действия указанного контракта.

"Сегодня все, кто находится на передовой, равны, независимо от того, мобилизованные они, контрактники, добровольцы. И не только касательно платежей по пеням. Все остальные вопросы, начиная с денежного довольствия, должны быть между ними уравнены. И это, согласно поручению президента, будет исполнено", — сказал депутат "Единой России" Андрей Гурулёв.