Участников спецоперации и членов их семей могут освободить от пеней за ЖКУ
ЕР предложила освободить от пеней за ЖКУ участников спецоперации и членов их семей
Всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКУ. С такой инициативой, которую рассмотрят сегодня на пленарном заседании Госдумы, выступила "Единая Россия".
В настоящий момент от начисления пеней за просроченные платежи освобождаются только мобилизованные граждане и члены их семей. Мера действует до прекращения действия указанного контракта.
"Сегодня все, кто находится на передовой, равны, независимо от того, мобилизованные они, контрактники, добровольцы. И не только касательно платежей по пеням. Все остальные вопросы, начиная с денежного довольствия, должны быть между ними уравнены. И это, согласно поручению президента, будет исполнено", — сказал депутат "Единой России" Андрей Гурулёв.
Уже с 1 марта целый ряд коммунальных услуг будет предоставляться несколько иначе. Это касается и учёта показаний счётчиков, и порядка перерасчёта за ЖКУ. Какие изменения ждут жильцов — в материале Лайфа.
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев