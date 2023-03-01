Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор по решению Роспотребнадзора ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock из-за размещения там "деструктивных материалов". Ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещённой информации.

"Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", — цитирует ТАСС пресс-службу РКН.