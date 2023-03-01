Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор по решению Роспотребнадзора ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock из-за размещения там "деструктивных материалов". Ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещённой информации.
"Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", — цитирует ТАСС пресс-службу РКН.
В 2019 году Роскомнадзор уже блокировал некоторые страницы Shutterstock за неприемлемый контент. Но тогда фотобанк удалил материалы с оскорблениями государственных символов России и страницы с описаниями способов самоубийства.
А в прошлом году россиянам по решению прокуратуры ограничили доступ к фотобанку Depositphotos из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в нарушениях.
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