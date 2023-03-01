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1 марта, 10:08

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор по решению Роспотребнадзора ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock из-за размещения там "деструктивных материалов". Ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещённой информации.

"Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", цитирует ТАСС пресс-службу РКН.

В 2019 году Роскомнадзор уже блокировал некоторые страницы Shutterstock за неприемлемый контент. Но тогда фотобанк удалил материалы с оскорблениями государственных символов России и страницы с описаниями способов самоубийства.

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А в прошлом году россиянам по решению прокуратуры ограничили доступ к фотобанку Depositphotos из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в нарушениях.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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