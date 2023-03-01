Адвокат объяснил, какие долги переходят по наследству и можно ли от них отказаться

Прежде чем принять решение о вступлении в наследство, лучше взвесить все за и против. Если человек, который получает имущество, не захочет отвечать по долгам умершего, он может отказаться от того, что причитается. Об этом в беседе с Лайфом рассказала адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

"В состав наследства входят не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, но и долговые обязательства. ГК РФ определяет, что наследство можно принять только в полном объёме, вместе с обязательствами. То есть нельзя принять имущество и одновременно отказаться от обязанностей или долгов наследодателя", — отметила она.

Эксперт добавила, что наследники расплачиваются за те долги, исполнение которых было тесно связано с личностью умершего. Сюда относятся, к примеру, кредитные договоры. Виктория Данильченко добавила, что сейчас много споров связано с делами о банкротстве наследодателя, где оспариваются ранее заключённые сделки с целью возврата имущества.

"Между тем такая ответственность наследников по обязательствам наследодателя не является безграничной. Закон ограничивает степень ответственности наследника стоимостью унаследованного имущества. То есть если унаследованного имущества нет либо его недостаточно, то суд откажет кредитору, поскольку невозможно удовлетворить его требования полностью", — добавила Данильченко.

По словам адвоката, если у умершего человека было несколько наследников, то все они будут отвечать по долгам. Это означает, что кредитор вправе потребовать исполнения обязательств от любого из тех, кто получает имущество. Если их выполнил в полном объёме только один из наследников, то он имеет право регрессного требования к остальным должникам, отметила эксперт.