"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Главное
Последние новости

Россия впервые за три года сократила внешний госдолг

Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в ДСНВ

Белгородский губернатор Гладков приступил к работе после госпитализации

Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор

Офис Зеленского срочно связался с Вашингтоном на фоне провала ВСУ в Артёмовске

Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении в НАТО

Мишустин заявил, что добровольцы будут получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

НЛО, из-за которого ввели тревогу в Киеве и области, оказался небольшой шар

Комитет ГД одобрил поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Российские лётчики в воздушном бою не оставили шанса украинскому Су-24

Кому в России с 1 апреля прибавят пенсии

Заявлено новое повышение социальных пенсий. На какие суммы смогут рассчитывать разные категории граждан?

1 марта, 23:40
<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Проект нормативного документа, предусматривающего повышение соцпенсий, уже разработал Минтруд. Как следует из проекта, с первого апреля запланировано повышение на 3,3% и это является дополнением к проведённой в июне индексации на 10%. Такой шаг позволит в итоге увеличить социальные пенсии за год на 13,6%.

По закону социальные пенсии должны индексироваться один раз в год, и делается это исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

На первое июня прошлого года этот пенсионный прожиточный минимум составлял 11 970 рублей, а на начало текущего года — 12 363 рубля. Если предложения Минтруда примут, то с первого апреля текущего года средний размер социальной пенсии составит 12 525 рублей.

Как следует из пояснительной записки к документу, для индексации социальных пенсий потребуется дополнительно 15,57 млрд рублей (0,05% от расходной части бюджета РФ) и такая прибавка позволит повысить уровень пенсионного обеспечения для порядка 4 млн российских пенсионеров. Речь идёт прежде всего о тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на полноценные страховые пенсии. В связи с этим индексация запланирована для получателей в беззаявительном порядке, то есть Социальный фонд автоматически формирует выплаты и доставит увеличенную пенсию по графику.

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

За предложением Минфина внимательно следят в Госдуме. Некоторые депутаты считают, что указанный размер повышения не должен являться исчерпывающим.

— Социальные пенсии в любом случае вырастут с 1 апреля — это требование закона. Данное увеличение позволит нам добиться совокупного роста соцпенсий выше инфляции. А вот тем гражданам, у кого данный вид пенсионного обеспечения находится в районе прожиточного минимума, должны производиться региональные социальные доплаты, — пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Относительно других категорий пенсионеров депутат заметил, что для них с первого января текущего года уже произошло повышение на 4,8%.

Для справки: средняя страховая пенсия на конец 2022 года достигла 20,6 тысячи рублей. Для выхода на пенсию в 2023 году необходимо иметь минимум 14 лет стажа и 25,8 пенсионного балла.

Кто сможет получить пенсионную прибавку

Индексация, намеченная на апрель текущего года, должна затронуть адресатов социальной пенсии и выплат по государственному пенсионному обеспечению.

Среди получателей доплаты следующие категории граждан: получатели пенсии по потере кормильца (для них минимальный размер станет 7153,35 рубля); инвалиды I группы (смогут рассчитывать на минимум в 14 306,73 рубля); II группы (минимум 7153,35 рубля) и III группы (минимум 6080,38 рубля); дети-инвалиды (минимум 17 167,83 рубля); пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию (им — минимум 7153,35 рубля), и дети, потерявшие одного или обоих родителей (14 306,73 рубля).

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Кроме того, с 1 апреля планируются к увеличению выплаты для специальных категорий граждан: участников Великой Отечественной войны с инвалидностью (от 10 730,03 рубля до 17 883,38 рубля, в зависимости от группы); пострадавших от техногенных катастроф (17 883,38 рубля), родственников военнослужащих, погибших при несении службы (14 306,70 рубля).

Отдельным вопросом обсуждается повышение с апреля пенсий для военных пенсионеров. Предлагается перенести на эту дату индексацию, намеченную на первое октября текущего года, а это — плюс 5,5%.

Льготы и субсидии, о которых все забывают: кто может получить выплаты от государства

Льготы и субсидии, о которых все забывают: кто может получить выплаты от государства

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!