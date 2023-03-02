Кому в России с 1 апреля прибавят пенсии Заявлено новое повышение социальных пенсий. На какие суммы смогут рассчитывать разные категории граждан? 1 марта, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Проект нормативного документа, предусматривающего повышение соцпенсий, уже разработал Минтруд. Как следует из проекта, с первого апреля запланировано повышение на 3,3% и это является дополнением к проведённой в июне индексации на 10%. Такой шаг позволит в итоге увеличить социальные пенсии за год на 13,6%.

По закону социальные пенсии должны индексироваться один раз в год, и делается это исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера. На первое июня прошлого года этот пенсионный прожиточный минимум составлял 11 970 рублей, а на начало текущего года — 12 363 рубля. Если предложения Минтруда примут, то с первого апреля текущего года средний размер социальной пенсии составит 12 525 рублей.

Как следует из пояснительной записки к документу, для индексации социальных пенсий потребуется дополнительно 15,57 млрд рублей (0,05% от расходной части бюджета РФ) и такая прибавка позволит повысить уровень пенсионного обеспечения для порядка 4 млн российских пенсионеров. Речь идёт прежде всего о тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на полноценные страховые пенсии. В связи с этим индексация запланирована для получателей в беззаявительном порядке, то есть Социальный фонд автоматически формирует выплаты и доставит увеличенную пенсию по графику.

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За предложением Минфина внимательно следят в Госдуме. Некоторые депутаты считают, что указанный размер повышения не должен являться исчерпывающим.

— Социальные пенсии в любом случае вырастут с 1 апреля — это требование закона. Данное увеличение позволит нам добиться совокупного роста соцпенсий выше инфляции. А вот тем гражданам, у кого данный вид пенсионного обеспечения находится в районе прожиточного минимума, должны производиться региональные социальные доплаты, — пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Относительно других категорий пенсионеров депутат заметил, что для них с первого января текущего года уже произошло повышение на 4,8%.

Для справки: средняя страховая пенсия на конец 2022 года достигла 20,6 тысячи рублей. Для выхода на пенсию в 2023 году необходимо иметь минимум 14 лет стажа и 25,8 пенсионного балла.

Кто сможет получить пенсионную прибавку

Индексация, намеченная на апрель текущего года, должна затронуть адресатов социальной пенсии и выплат по государственному пенсионному обеспечению. Среди получателей доплаты следующие категории граждан: получатели пенсии по потере кормильца (для них минимальный размер станет 7153,35 рубля); инвалиды I группы (смогут рассчитывать на минимум в 14 306,73 рубля); II группы (минимум 7153,35 рубля) и III группы (минимум 6080,38 рубля); дети-инвалиды (минимум 17 167,83 рубля); пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию (им — минимум 7153,35 рубля), и дети, потерявшие одного или обоих родителей (14 306,73 рубля).

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Кроме того, с 1 апреля планируются к увеличению выплаты для специальных категорий граждан: участников Великой Отечественной войны с инвалидностью (от 10 730,03 рубля до 17 883,38 рубля, в зависимости от группы); пострадавших от техногенных катастроф (17 883,38 рубля), родственников военнослужащих, погибших при несении службы (14 306,70 рубля).

Отдельным вопросом обсуждается повышение с апреля пенсий для военных пенсионеров. Предлагается перенести на эту дату индексацию, намеченную на первое октября текущего года, а это — плюс 5,5%.

Авторы Максим Греков