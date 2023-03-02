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2 марта, 09:19

Путин и Мишустин поздравили модельера Вячеслава Зайцева с 85-летием

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Как истинный художник и настоящий Мастер, Вы никогда не шли по проторённому пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли Вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды", — сказано в сообщении.

В конце поздравления Путин пожелал Зайцеву бодрости духа, здоровья и всего наилучшего. Также к поздравлениям в адрес модельера присоединился премьер-министр России Михаил Мишустин. В своей телеграмме он заявил о том, что оригинальные костюмы Зайцева украшают многие театральные постановки и кинофильмы, а изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира.

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"Выставки Ваших художественных и графических произведений всегда становятся ярким событием, а модные показы — торжеством элегантности и красоты", — отметил Мишустин.

Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976). Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств (2007). Лайф писал, что на протяжении пяти лет кутюрье почти не выходил из своего трёхэтажного особняка в Подмосковье. В 2016-м ему диагностировали тяжёлое неврологическое заболевание, тогда же начались проблемы с суставами.

Илья Суриков
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