Путин и Мишустин поздравили модельера Вячеслава Зайцева с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Как истинный художник и настоящий Мастер, Вы никогда не шли по проторённому пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли Вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды", — сказано в сообщении.

В конце поздравления Путин пожелал Зайцеву бодрости духа, здоровья и всего наилучшего. Также к поздравлениям в адрес модельера присоединился премьер-министр России Михаил Мишустин. В своей телеграмме он заявил о том, что оригинальные костюмы Зайцева украшают многие театральные постановки и кинофильмы, а изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира.

"Выставки Ваших художественных и графических произведений всегда становятся ярким событием, а модные показы — торжеством элегантности и красоты", — отметил Мишустин.