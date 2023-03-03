Удары титановых стержней, HAARP и ядерные взрывы: что может стоять за землетрясениями в Турции Почему в турецком инфопространстве на полном серьезе обсуждают возможность искусственной причины землетрясения. 2 марта, 23:40 Обложка © Getty Images / Burak Kara

В Сети появился отрывок эпизода турецкого ТВ, где журналисты, просматривая записи с камер утверждают, что землетрясение в Турции в ночь с 3 на 4 февраля и породившее волны афтершоков, вызвано «искусственным способом».

Один из последних экспрес-опросов жителей Турции социологами Qvanta зафиксировал, что 69% граждан страны считают землетрясение, убившее более 45 тыс. человек "следствием умышленных действий США" и "использования Америкой тектонического оружия". Существует несколько версий, как это было сделано. Примерно половина опрошенных связывают катастрофу с заходом в порт Турции боевых кораблей США, на которых могли располагаться "специальные установки", еще треть респондентов считают виновниками американскую систему HAARP и удар титановыми стержнями с американских спутников Warrior.

Американские эксперименты

Дело в том, что в США экспериментировать с малогабаритными проникающими ядерными зарядами начали еще в конце 60-х годов прошлого века. Американцы начали работу над геофизическим оружием в 1958 году, произведя ядерный взрыв в одном из районов Тихого океана.

После этого ученые по всему миру фиксировали ионосферное возмущение, которое нарушило радиосвязь на расстоянии нескольких тысяч километров. На близлежащем к этому участку архипелаге Самоа возникло неестественное северное сияние. Необычное свечение наблюдали и в этот раз в Турции на кадрах различных видео катастрофы в момент землетрясения. Поэтому этой версии придерживается примерно половина опрошенных людей, верящих в искусственную природу ЧП.

Эту версию подогрело и видео со словами главы турецкого космического агентства Сердара Хусейн Йылдырыма, которое достали из архивов и распространили после разрушительных толчков. Глава ведомства читает лекцию, где рассказывает о системе вооружения, которая, будучи развернутой и использованной на околоземной орбите, может стереть с лица земли небольшой город. Во время выступления он описывает ситуацию, изображенную в фильме «Бросок кобры 2», в котором при помощи подобного оружия уничтожается Лондон.

— Вы ничего не можете сделать для вмешательства в дела из космоса на Землю. Особенно такие страны, как мы. Ничего! Позвольте мне привести пример. Я говорю это потому, что видел, как работают над такой системой оружия, и она очень проста. Вы знаете эти столбы электропередач на улицах. Они похожи на эти столбы, примерно 8-10 метров в высоту. Металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в металлическом стержне из твердого материала из титанового сплава. Они помещают их в спутник. А потом нацеливаются и запускают их на Землю. Это как кол, острый наконечник. Например, не дай Бог, где-нибудь упадет, не будем сейчас называть сценарий катастрофы, но как только он падает на землю, он проникает до 5 км вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8 баллов. В результате удара все, что там находится, будет уничтожено, — объяснял Йылдырым.

Видео стало горячей темой для обсуждения, напомним, что Сердар Хусейн Йылдырым окончил факультет аэронавтики Стамбульского технического университета и получил степень магистра на факультете авиационных и космических наук Берлинского технического университета.

С вниманием в Турции отнеслись и к словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, намекнувшего на причастность США к катастрофе.

— Случайностей не бывает, и мы сказали это американскому послу об этом. Неделю назад мы не согласились с увеличением членов НАТО, и через неделю мы получили катастрофическое землетрясение.... Мы знаем кто и как это сделал. Уберите свои грязные лапы от Турции. Мы сделаем выводы, — заявил чиновник.

Лента западных конспирологов

Канадский конспиролог Мишель Чосудовский, публиковавший расследования о провокации спецслужб 9/11, и не раз разоблачавший глобальное потепление, а также создание искусственной пандемии COVID-19 обвинил США в использовании тектонического оружия, вызвавшего землетрясения в Турции и Сирии 3 февраля 2023 года.

Канадский конспиролог Мишель Чосудовский. Фото © YouTube / Paul S. Graham

Рассуждая об экспериментах с HAARP и его улучшенных версиях, можно сказать о внуках американской разработки, автор цитирует документ ВВС США 1996 года "Погода как умножитель силы: владение погодой к 2025 году" и приходит к выводу о тайном применении этих принципов. В итоге он даже призвал правительства пострадавших стран подать жалобу в Совбез ООН на основании Конвенции ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, разработанной по инициативе СССР и вступившей в силу в 1978 году.

Эксперты считают, что использовать сейсмическое оружие на основе ядерного инициатора теоретически возможно, но не везде. Для этого необходимы условия - литосферные плиты должны иметь накопленное напряжение от перемещения и сдвигов. То есть нужно знать точку, где заложить ядерный боезаряд.

HAARP. Фото © ТАСС / AP / Mark Farmer

Известно, что во времена холодной войны США и СССР вели разработки тектонического оружия, способного вызвать землетрясение. Помимо ядерных взрывов проводились эксперименты с магнитогидродинамическиим (МГД) генератором, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.

Последствия катастрофы

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, предупредил о новом риске «мегаземлетрясения» в первой декаде марта из-за положения планет и полнолуния. По его мнению, землетрясения магнитудой 7-8 баллов могут обрушиться на западное побережье Северной Америки и даже Камчатки, Курильских островов и Японии с 3 по 7 марта 2023 года.

— Февральское землетрясение в Турции – одно из крупнейших за всю историю страны, спасательными службами объявлено, что погибло более 45 тыс. человек. Сразу после катастрофы появилась масса конспирологов, которые обсуждают самые различные версии возникновения ЧП – от применения новейших технологий вплоть до сверхъестественных, — напоминает востоковед Алина Сбитнева. — В бой активно вступила оппозиция, которая обвиняет Эрдогана и его партию в произошедшем. Лидера Турции заподозрили даже в пиаре на трагедии, заявив о низком уровне подготовки населения к таким катастрофам, выданным лицензиям на строительство и многом другом. Отмечу, произошедшее стало катастрофой для всего турецкого народа, а для правящих кругов страны – испытанием на прочность в и без того непростое время.

Авторы Елена Стафеева