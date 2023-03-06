Тряхнёт Японию, заденет Курилы: Учёные предупредили о скором землетрясении похуже турецкого В Институте физики Земли при анализе сейсмических данных заметили новую довольно чёткую закономерность. 5 марта, 23:40 Обложка © shutterstock

Интересными наблюдениями поделился с Лайфом доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Института физики Земли РАН Алексей Любушин. По его мнению, есть основания ждать мощного землетрясения у южных берегов Японии не далее как в апреле 2023 года. Более того, учёный не исключает, что подземные толчки могут вызвать цунами, способное дойти до Курильских островов и даже до Камчатки.

Я уже давно вижу, что это место опасное, но меня всё время спрашивали: "А когда будет?" Алексей Любушин Главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс Института физики Земли

Исследователь составил прогноз с помощью разработанного им нового метода оценки сейсмической опасности. Он основан на анализе фонового сейсмического шума. Сейсмический шум — это низкочастотная вибрация в недрах планеты, которая происходит постоянно. Но, как показывают данные с сейсмических станций по всему миру, характер этого шума может несколько меняться. Учёный обнаружил, что это изменение как-то связано со скоростью вращения Земли, а значит, с продолжительностью суток.

Принято считать, что сутки длятся ровно 24 часа, то есть 86 400 секунд, но на самом деле это не совсем так — планета вращается вокруг своей оси то чуть быстрее, то чуть медленнее. Когда замедляется, продолжительность суток увеличивается, когда ускоряется — сутки становятся меньше. Изменения происходят в пределах миллисекунд, и тем не менее они есть. В целом за последние столетия общая тенденция такова, что сутки незаметно становятся длиннее, то есть планета замедляется. Но на более коротких временных промежутках случаются заметные колебания. И в последние несколько лет, по данным учёного, сутки укорачиваются. А одновременно отмечается некое изменение сейсмического шума.

Алексей Любушин выдвинул гипотезу, что перед сильным землетрясением недра Земли в эпицентре предстоящего бедствия настолько напряжены, что эта зависимость сейсмического шума от скорости вращения планеты проявляется максимально. Более того, как утверждает геофизик, он уже обнаружил несколько примеров, когда эта закономерность действительно работала. И все эти примеры были связаны с землетрясениями в Японии.

Учёный показал это на графике в опубликованной в 2021 году научной статье. Поднимающиеся кверху серые столбцы — это резкий рост зависимости сейсмического шума от продолжительности суток, а красные линии — это моменты землетрясений Тохоку в марте 2011 года и Кумамото в апреле 2016-го. Любушин добавил, что примерно то же самое было перед землетрясением вблизи острова Хоккайдо в 2003 году.

Анализ сейсмического шума перед крупными землетрясениями в Японии (моменты землетрясений обозначены красными линиями). Фото © researchgate.net

Напомним, на Хоккайдо магнитуда землетрясения тогда составила в районе 8, погибло три человека, сотни были ранены. Землетрясение в Кумамото имело магнитуду 6,5–7,3, погибло около 30 человек. Бедствие 2011 года унесло без малого 20 тысяч жизней, магнитуда подземных толчков тогда превысила 9.

Геофизик рассчитал, что конкретно в Японии между таким резким всплеском проявления этой закономерности и землетрясением проходит в среднем 426 дней, то есть год и два месяца. А анализ сейсмических данных в целом со всего мира даёт несколько другой срок — 531 день после всплеска, говорит Алексей Любушин.

В начале 2022 года он зафиксировал новый такой всплеск, и опять в Японии. По подсчётам выходит, что мощные подземные толчки можно ожидать у южных берегов страны примерно в апреле 2023 года.

Я так думаю, что землетрясение будет примерно той же магнитуды, что и в Тохоку, то есть около 9. Может быть, даже больше Алексей Любушин Главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс Института физики Земли РАН

Возникает вопрос, можно ли было таким же образом предвидеть недавнее землетрясение в Турции. Алексей Любушин отметил, что, в принципе, о возможности такого события подсказывал глобальный всплеск (тот, после которого проходит 531 день) — он был отмечен в сентябре 2021 года.

— Если точно подсчитать, это было 8 сентября 2021 года. Если к этому прибавить 531 день, мы получим 20 февраля 2023 года. Но это в общем-то приближённые оценки, — говорит специалист Института физики Земли.

Как объяснил учёный, эти общемировые данные не дают точного представления о конкретном месте подземного толчка, а отслеживать ситуацию именно в Турции не представляется возможным: сейсмических данных оттуда нет в открытом доступе. Не разглашает их, к примеру, и Китай. Японию удаётся наблюдать именно благодаря доступности и высокому качеству данных.

Япония в любом случае регион сейсмоопасный, там постоянно происходят землетрясения — и среди них рано или поздно возникают и сильные, вплоть до катастрофических, прокомментировал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Алексей Завьялов. А если очаг подземного толчка будет под дном океана, на не очень большой глубине и вызовет волну цунами, то его последствия действительно могут ощутить и на российском Дальнем Востоке.

Вполне возможно, что возникнет цунами, а в таком случае волна цунами может дойти и до Курильских островов, и до восточного побережья Камчатки Алексей Завьялов Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН

Сейсмологам известны порядка 600 предвестников землетрясений, но ни один из них не даёт полной уверенности, что оно действительно произойдёт, посетовал доктор физико-математических наук. По его словам, среди самых эффективных предвестников — сейсмическое затишье, которое может возникнуть за несколько лет до бедствия. Ещё один особо подозрительный "симптом" — так называемая форшоковая активизация, то есть внезапное усиление сейсмической активности в данном регионе. Довольно часто эти явления наблюдаются "в паре": сначала затишье, потом — активизация, отмечает доктор физико-математических наук.

Вероятность скорого землетрясения считают весьма высокой, если в одном и том же месте наблюдается целое сочетание разных предвестников. Но вопрос о необходимости предупредить население решают только власти, подчеркнул Алексей Завьялов. Он рассказал, что у сейсмологов есть Кодекс этики прогнозирования землетрясений, принятый в 1991 году, и он запрещает рассказывать общественности о таких подозрениях во избежание паники. Впрочем, Алексей Любушин убеждён, что в Японии никакой паники не будет: там работает целая госпрограмма противодействия землетрясениям.

Авторы Адель Романенкова