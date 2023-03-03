ВЦИОМ: 80% россиян доверяют Путину

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (плюс 0,1 процентного пункта за пять дней. Уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 0,3 процентного пункта и составляет 76,9%", — говорится в исследовании.

При этом по итогам 2022 года средний уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину достигал 78%. Если в начале года показатель находился на уровне 64–66%, то уже в марте был зафиксирован рекордный скачок на 12 пунктов, в результате чего рейтинг главы государства приблизился к 80% и далее оставался на стабильно высоком уровне.