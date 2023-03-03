Большинство петербуржцев признались, что в отношениях чувствуют себя любимыми

Большинство состоящих в браке или отношениях жителей Санкт-Петербурга чувствуют себя любимыми, особенно воспитатели, главные бухгалтеры, врачи и администраторы. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу SuperJob. Не ощущают себя любимыми только 7%, среди них программисты, аналитики и системные администраторы.

"Это в мелочах: даёт мне выспаться в выходные, заранее включает для меня подогрев сиденья в машине. Живём во взаимном уважении и понимании", — признаются участники опроса.

Однако с возрастом знаки любви исчезают. Так, среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми себя чувствуют 84%, а среди респондентов старше 45 лет — 80%. Также исследование показало, что женщины ощущают любовь чаще мужчин. Однако есть одно исключение — профессия продавца, где мужчинам везёт больше женщин.