Какие платежи и переводы граждан налоговики взяли под особый контроль Налоговики ужесточили контроль за операциями по счетам граждан и денежными переводами. Какие правила надо соблюдать при платежах и перечислениях, чтобы не стать объектом проверки. 5 марта, 23:40 Обложка © Pexels

С начала 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начала реализовывать своё право запрашивать у банка расширенные сведения о клиентах и проводимых ими операциях. При этом налоговики пояснили, что изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, но в ФНС делают расчёт на новый подход как на средство повышения эффективности контроля рисков. Эксперты отмечают, что налоговая служба не должна проверять операции по счетам в банках, это прерогатива Центробанка, поэтому все запросы ФНС происходят с прицелом на поиск нарушений налогового законодательства.

Как сейчас работает налоговый контроль

Как пояснил Лайфу источник в Управлении ФНС России по городу Москве, в настоящее время в приоритете контроля операции, связанные с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей, и все банковские трансакции в размере от 1 млн рублей. Хотя в некоторых случаях банки сигнализируют о подозрительных операциях на сумму от 600 тыс. рублей.

Однако есть ещё и текущий контроль, согласно которому: во-первых, банки в автоматическом режиме отчитываются перед налоговыми органами об открытии и закрытии всех счетов физических лиц; во-вторых, ФНС ведёт учёт всех счетов в иностранных юрисдикциях, а у граждан есть обязанность сообщать о наличии таких счетов; в-третьих, ФНС получает сообщения от банков о признаках теневого бизнеса, проверяет их и по результатам принимает меры в виде штрафов и доначисления налогов.

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Есть ещё и опосредованный контроль, который проявляется в тесном взаимодействии не только ФНС и банков, но и в работе налоговиков с информацией, поступающей от ГИБДД и Росреестра в разрезе сравнения доходов и расходов. Косвенным подтверждением запуска такого вида контроля за гражданами является запуск новой информационной системы, которая уже с марта этого года в личном кабинете каждого налогоплательщика должна отражать документы о всех персональных доходах.

— Главным источником информации о возможных нарушениях налогового законодательства сейчас являются банки, — утверждает финансовый эксперт Татьяна Упир. — Центробанк даже издал специальные рекомендации о том, какие именно операции должны быть в автоконтроле. И именно эта информация зачастую становится поводом для налоговых проверок. В список входят: переводы между картами и счетами, регулярные платежи через Систему быстрых платежей (СПБ) и все переводы за границу.

Впрочем, налоговиков интересует не сам факт движения по счёту, а именно получаемый доход. И если есть подозрения, что у гражданина появился доход, а налоги не уплачены, то возможна проверка. В российском законодательстве не обозначены чёткие способы производства проверочных действий, поэтому методы могут быть разнообразными. Например, доказательством коммерческой деятельности гражданина могут стать его объявления в сети Интернет или объяснения, полученные налоговиками от соседей или коммунальных компаний.

С каких переводов между картами надо платить налог

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Перечень денежных переводов, которые интересуют ФНС с точки зрения уплаты налога, весьма ёмкий. Он включает любые движения денежных средств, которые могут быть связаны с получением оплаты за работы или услуги. Если гражданин не имеет трудового договора и не является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, но на регулярной основе получает на свою карту переводы не от родственников (один раз в месяц или каждый день), то это повод для банка отправить сообщение в ФНС о возможном скрытом предпринимательстве.

— Некоторые граждане считают, что в случае вопросов со стороны налоговиков о происхождении переводов заявят, что это подарок или возврат долга и на этом всё закончится. На самом деле это не так, — объясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Сейчас подобные заявления рассматриваются критически. ФНС имеет все возможности не принимать явно абсурдные заявления о регулярных подарках или о выплате долга без договора и произвести доначисления расчётным путём (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ. — Прим. Лайфа).

Что грозит за неуплату налога

Если ФНС в ходе проверки сочтёт, что на счета гражданина поступал доход, который подлежит налогообложению, то, скорее всего, такой россиянин сталкивается с неприятными последствиями в виде доначисления налога по ставке 13% на ту сумму, которую налоговики посчитают незадекларированным доходом. Помимо этого, скорее всего, придётся уплатить штраф от 20 до 40% от неуплаченной суммы налогов. И штраф 10% от доходов за время ведения незаконной предпринимательской деятельности, но не менее 40 тыс. рублей.

— ФНС перешла от метода разовых проверок к системной работе по отслеживанию нарушителей налоговых режимов, — поясняет депутат Госдумы Сергей Колунов. — Результаты, скорее всего, будут заметны уже в этом году. Ожидается, что частные лица, которые занимаются предпринимательством без регистрации, и зарегистрированные предприниматели, которые ведут практику оплаты своей деятельности через перевод, получат налоговые извещения с начисленными налогами по всем реально полученным доходам. Такой же подход будет применён и к россиянам, проживающим за границей и получающим доход за свою работу в виде частных переводов. Сегодня налога на переводы с одной банковской карты на другую в России не существует, и вряд ли он появится. Но это не значит, что будет позволено маскировать переводами движение средств для коммерческой деятельности.

Фото © ТАСС / Вергун Антон Приходилось ли вам доказывать ФНС отсутствие налогооблагаемого дохода? 0 Да, пришлось предоставить документы и давать личные объяснения Да, вопросы были, но до начисления налога не дошло Нет, я плачу все налоги Нет, надеюсь, что меня не поймают

Авторы Максим Греков