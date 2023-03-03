Байдену удалили раковую опухоль

Президент США Джо Байден прошёл успешную операцию по удалению злокачественного образования на коже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лечащего врача лидера Соединённых Штатов.

По его информации, о карциноме у Байдена стало известно после проведённой в феврале биопсии. Теперь президенту США необходимо продолжать наблюдаться у дерматолога.