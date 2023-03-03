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3 марта, 20:39

Байдену удалили раковую опухоль

Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже

Президент США Джо Байден прошёл успешную операцию по удалению злокачественного образования на коже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лечащего врача лидера Соединённых Штатов.

По его информации, о карциноме у Байдена стало известно после проведённой в феврале биопсии. Теперь президенту США необходимо продолжать наблюдаться у дерматолога.

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Напомним, летом 2022 года Байден сообщил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды. Затем Белый дом выступил с уточнением, пояснив, что президент США имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев
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