Захарова назвала фейком информацию о нецензурной брани в телеэфире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире и назвала её фейком. Дипломат рассказала, что в день пятой годовщины инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей появился ряд публикаций о том, что она якобы позволила себе выругаться в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно но. Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года, и посвящён он был именно Скрипалям", — написала Захарова в телеграм-канале.
Кроме того, дипломат напомнила, что российская сторона методично опровергала заявления о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, добавив, что тогда её брифинги длились почти по три часа.
Лайф напоминает: 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания возле одного из кафе в городе Солсбери. Лондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Так как в России Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Соединённого Королевства, британские власти возложили ответственность за покушение на убийство экс-полковника на РФ. Москва призывала Лондон к совместному расследованию, однако он от этого отказался, ограничившись односторонними обвинениями.
t.me / MID_Russia