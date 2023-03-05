Захарова назвала фейком информацию о нецензурной брани в телеэфире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире и назвала её фейком. Дипломат рассказала, что в день пятой годовщины инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей появился ряд публикаций о том, что она якобы позволила себе выругаться в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно но. Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года, и посвящён он был именно Скрипалям", — написала Захарова в телеграм-канале.

Кроме того, дипломат напомнила, что российская сторона методично опровергала заявления о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, добавив, что тогда её брифинги длились почти по три часа.