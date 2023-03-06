В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации

Неизвестные подожгли в Новосибирске центр, где местные жители собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло около четырёх часов утра. Злоумышленник разбил стекло в здании ресурсного центра муниципального учреждения "Активный город" и закинул в окно горящую тряпку. К счастью, она упала на бетонный пол и не принесла большого ущерба.





В итоге сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники ЧОП. Они осмотрели помещения и затушили дотлевающую тряпку. Теперь поджигателя ищут. Кстати, как рассказали общественники, неделю назад неизвестные уже пытались совершить попытку поджога, но у них тоже ничего не вышло.