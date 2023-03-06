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6 марта, 06:09

В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации

<p>Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестные подожгли в Новосибирске центр, где местные жители собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло около четырёх часов утра. Злоумышленник разбил стекло в здании ресурсного центра муниципального учреждения "Активный город" и закинул в окно горящую тряпку. К счастью, она упала на бетонный пол и не принесла большого ущерба.

  • Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT
    Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT
  • Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT
    Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT

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В итоге сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники ЧОП. Они осмотрели помещения и затушили дотлевающую тряпку. Теперь поджигателя ищут. Кстати, как рассказали общественники, неделю назад неизвестные уже пытались совершить попытку поджога, но у них тоже ничего не вышло.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге неизвестные выстрелили из ракетницы в сына сотрудника фонда капремонта. Один из нападавших спросил 17-летнего парня: "Ты за Русский мир?!" — после чего распылил газовый баллончик. Подросток попытался дать сдачи, но в ответ получил два выстрела из сигнальной ракетницы и загорелся.

Николь Вербер
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