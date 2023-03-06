В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации
Последствия поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске. Обложка © Telegram / SHOT
Неизвестные подожгли в Новосибирске центр, где местные жители собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом пишет SHOT.
Всё произошло около четырёх часов утра. Злоумышленник разбил стекло в здании ресурсного центра муниципального учреждения "Активный город" и закинул в окно горящую тряпку. К счастью, она упала на бетонный пол и не принесла большого ущерба.
В итоге сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники ЧОП. Они осмотрели помещения и затушили дотлевающую тряпку. Теперь поджигателя ищут. Кстати, как рассказали общественники, неделю назад неизвестные уже пытались совершить попытку поджога, но у них тоже ничего не вышло.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге неизвестные выстрелили из ракетницы в сына сотрудника фонда капремонта. Один из нападавших спросил 17-летнего парня: "Ты за Русский мир?!" — после чего распылил газовый баллончик. Подросток попытался дать сдачи, но в ответ получил два выстрела из сигнальной ракетницы и загорелся.